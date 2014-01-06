علاج هشاشة العظام بالحقن الموضعى يجنبك انتظار تحسن الحالة بالأدوية

أكد الدكتور يسرى الهوارى، رئيس قسم جراحة العظام بطب قصر العينى، رئيس المؤتمر المتوسطى الثانى للعلاج الموضعى لهشاشة العظام وتقوية العمود الفقرى، والمنعقد يوم الخميس القادم فى الفترة من 9 : 10 يناير الجارى، أنه سيتم استعراض الحديث فى العلاج الموضعى لهشاشة العظام عن طريق الحقن، خاصة أنه فى الفترة الأخيرة كان هناك تزايد فى الإصابة بهشاشة العظام، نتيجة تقدم العمر الافتراضى للمصريين، وحدوث فى الأورام والتى تصيب الفقرات وتضعف من قوتها.

وأوضح "الهوارى" أن الحقن الموضعى للفقرات يعتبر حلا سريعا وإيجابيا لعلاج الفقرات المصابة باستخدام الحقن الأسمنتى، بدلا من الانتظار أشهر حتى يستجيب المريض للعلاج الدوائى.

فيستطيع المريض ممارسة حياته الطبيعية بعد يوم واحد من الحقن، ويعطى الحقن الموضعى نسبة تحسن فى الألم أكثر من 90% وبالنسبة لثانويات الأورام التى تصيب الفقرات يكون الحقن الأسمنتى حلا أمثل لتقوية الفقرة المصابة بالأورام، ويمكن استخدام الحقن الأسمنتى خارج العمود الفقرى فى حالات الهشاشة والأورام.

كما يناقش المؤتمر طرق الحقن لعلاج الآلام فى حالات الانزلاق الغضروفى والضغط على الأعصاب.

جدير بالذكر أنه سيتم تخصيص يوم كامل لورش العمل للتدريب على الحقن الموضعى للفقرات.

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