انعقاد المؤتمر السنوى لأمراض الكبد والجهاز الهضمى بأسوان نهاية يناير

يعقد المؤتمر السنوى لأمراض الكبد والجهاز الهضمى بأسوان، والذى تنظمه مستشفى حميات أسوان بالتعاون مع اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية وجمعية رعاية مرضى الكبد بأسوان، فى الفترة من 30: 31 يناير الجارى.

وصرح الدكتور جمال عصمت، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية نائب رئيس جامعة القاهرة ورئيس المؤتمر، بأن المؤتمر هذا العام يتناول الجديد فى علاج الفيروسات الكبدية، خاصة فيروس سى والعلاجات الحديثة ومدى مساهمتها فى حل مشكلة انتشار فيروس سى فى مصر، بالإضافة إلى عقد حلقات نقاش علمى مع الأطباء الأخصائيين فى هذا التخصص بأسوان من أجل عرض المشاكل التى تواجههم فى علاج المرضى.

وأضاف "عصمت"، أن المؤتمر يستعرض بعض تطبيقات الأجهزة الحديثة، مثل منظار الموجات فوق الصوتية والخبرة الموجودة بهذه الأجهزة فى منطقة الصعيد، علاوة على تفعيل دور المجتمع المدنى من خلال جمعية رعاية مرضى الكبد بأسوان ودورها الرائد فى هذا المجال والتنسيق بينها وبين باقى منظمات المجتمع المدنى، كما يتبنى المؤتمر مشروع إنشاء مركز لأمراض الكبد بأسوان، يمكن أن يكون صرحا طبيا فى هذه المدينة، أسوة بمركز القلب الذى أنشأه العالم الدكتور مجدى يعقوب.

وأوضح أن المؤتمر يشارك فيه أكثر من 100 طبيب من مختلف محافظات الصعيد، بالإضافة إلى 20 أستاذا من مختلف الجامعات المصرية.

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