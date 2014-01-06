أخبار عاجلة

4 زعماء عرب يستمعون إلى هؤلاء المطربين: أحدهم يفضل الأغاني الإسرائيلية -
أستراليا تحذر.. أسماك قرش في الشوارع -
بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني! -
"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

انعقاد المؤتمر السنوى لأمراض الكبد والجهاز الهضمى بأسوان نهاية يناير

Google+ Print
انعقاد المؤتمر السنوى لأمراض الكبد والجهاز الهضمى بأسوان نهاية يناير انعقاد المؤتمر السنوى لأمراض الكبد والجهاز الهضمى بأسوان نهاية يناير

يعقد المؤتمر السنوى لأمراض الكبد والجهاز الهضمى بأسوان، والذى تنظمه مستشفى حميات أسوان بالتعاون مع اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية وجمعية رعاية مرضى الكبد بأسوان، فى الفترة من 30: 31 يناير الجارى.

وصرح الدكتور جمال عصمت، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية نائب رئيس جامعة القاهرة ورئيس المؤتمر، بأن المؤتمر هذا العام يتناول الجديد فى علاج الفيروسات الكبدية، خاصة فيروس سى والعلاجات الحديثة ومدى مساهمتها فى حل مشكلة انتشار فيروس سى فى ، بالإضافة إلى عقد حلقات نقاش علمى مع الأطباء الأخصائيين فى هذا التخصص بأسوان من أجل عرض المشاكل التى تواجههم فى علاج المرضى.

وأضاف "عصمت"، أن المؤتمر يستعرض بعض تطبيقات الأجهزة الحديثة، مثل منظار الموجات فوق الصوتية والخبرة الموجودة بهذه الأجهزة فى منطقة الصعيد، علاوة على تفعيل دور المجتمع المدنى من خلال جمعية رعاية مرضى الكبد بأسوان ودورها الرائد فى هذا المجال والتنسيق بينها وبين باقى منظمات المجتمع المدنى، كما يتبنى المؤتمر مشروع إنشاء مركز لأمراض الكبد بأسوان، يمكن أن يكون صرحا طبيا فى هذه المدينة، أسوة بمركز القلب الذى أنشأه العالم الدكتور مجدى يعقوب.

وأوضح أن المؤتمر يشارك فيه أكثر من 100 طبيب من مختلف محافظات الصعيد، بالإضافة إلى 20 أستاذا من مختلف الجامعات المصرية.

للمزيد من اخبار الصحة
>دراسة: تضاعف عدد زائدى الوزن بالدول النامية 4 مرات خلال 30 عاما

الاستهلاك المفرط للكحول سبب رئيسى للوفاة

استشارى نفسى: المخدرات تغير الصفات الوراثية للمدمن
>

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا