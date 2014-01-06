نصائح مهمة لتجنب آلام المفاصل فى فصل الشتاء

يأتى فصل الشتاء ومعه مشكلات كثيرة، منها آلام المفاصل والتهاب الأنسجة، وتقول الدكتورة أسماء الطنابى، أخصائية العلاج الطبيعى، وعضو الجمعية المصرية لدراسة السمنة، إن هناك علاقة مباشرة ووثيقة بين برودة فصل الشتاء وزيادة آلام المفاصل.

وأضافت "الطنابى" أنه فى فصل الشتاء يقل الضغط الجوى فى الخارج، مما يعنى زيادة فى تمدد الأنسجة، مثل أنسجة الأربطة حول المفاصل، وبالتالى يحدث لها شد، وكذلك العضلات، مما يعنى الآلام غير تقليدية عن أيام السنة الأخرى المختلفة عن فصل الشتاء.

وأشارت "الطنابى" إلى أنه فى فصل الشتاء يقلل من تعزيزات الدورة الدموية حول المفصل، بسبب برودة الجو، وبالتالى يقلل من التخلص من المواد الناتجة عن انقباض العضلات وعمل الأنسجة المختلفة، وبالتالى تتراكم تلك المواد ومن أشهرها حمض اللاكتيك، والذى يسبب الآلام حول المفاصل والعضلات.

وتؤكد "الطنابى" أن من أهم النصائح فى فصل الشتاء هى الحركة والتدفئة، موضحة أن الحركة داخل المنزل أو خارجه مع ارتداء ثياب ثقيلة، وكذلك تدفئة الجسم دائماً للمحافظة على دورته الدموية، وكى تتجدد الدورة الدموية حول المفاصل والعضلات، وبالتالى سهولة التخلص من المواد المؤلمة الناتجة عن عمل عضلات وأربطة الجسم.

بالإضافة إلى ضرورة ممارسة الرياضة، سواء الخفيفة فى المنزل أو الرياضة المعتادة خارج المنزل، 3 مرات فى الأسبوع.

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