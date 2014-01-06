الإسماعيلي: الشرطة أصعب من الزمالك

يعتقد كرم جابر المدرب العام للإسماعيلي أن مواجهة فريقه أمام اتحاد الشرطة في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز أصعب من مباراة الزمالك التي فاز بها الدراويش 1-0.

ويلعب الإسماعيلي متصدر المجموعة الثانية مع الشرطة يوم الثلاثاء على استاد الإسماعيلية.

وقال جابر لـFilGoal.com: "لقاء الإسماعيلي مع الشرطة أصعب من مواجهة الزمالك لأننا وصلنا إلى القمة ونريد الحفاظ عليها".

وأوضح "في حين أن الفريق الذي سيلعب أمامك سيحاول إثبات الذات والخروج بنتيجة إيجابية".

وأتم "قلنا اللاعبين أن السهل انتهى والقادم أصعب لأننا نحتاج مجهود وتركيز أكبر في الفترة الحالية".