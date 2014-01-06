طالبات «الإخوان» بـ«الأزهر» يطلقن الشماريخ أمام المدينة الجامعية

أطلقت بعض طالبات جامعة الأزهر، المنتميات لجماعة الإخوان المسلمين، الشماريخ أمام المدينة الجامعية لبنات الأزهر وفرع الجامعة للبنات، الإثنين، بامتداد شارع يوسف عباس بمدينة نصر.

وتجمعت عشرات الطالبات من جماعة «الإخوان» في المسيرة باتجاه شارع علي أمين في محاولة لحشد الطالبات، وإعلان الإضراب عن أداء الامتحانات.

كما تحاول بعض الطالبات تجميع زملائهن في المسيرة، التي تطوف بجوار المدينة الجامعية للبنات بمدينة نصر.

ورددت الطالبات هتافات مطالبة بالإفراج عن زملائهن، ورفض منع الطالبات من دخول المدينة الجامعية، فيما لم تتواجد قوات الأمن أثناء المسيرة، وامتنعت معظم الطالبات عن المشاركة فيها، ولم تؤثر هذه المظاهرة في إعاقة حركة المرور، أو تعطيل الامتحانات، التي انتهت فترتها الأولى.