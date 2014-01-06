تطبيق “ضابط الجوازات الإلكتروني” بالمطار من إبريل القادم

يبدأ مطار القاهرة الدولي مطلع أبريل المقبل ، في تطبيق خدمة ضابط الجوازات الإلكتروني المعروفة “BIG” ، والذي يتيح للراكب إنهاء إجراءات سفره ، ووصوله بنفسه دون الحاجة للمرور علي ضباط الجوازات ، أو الوقوف في طوابير، بل يتوجه مباشرة إلي بوابة خاصة ، ويمر منها بواسطة كارت إلكتروني يحصل عليه من شركة ميناء القاهرة الدولي ، ومعتمد من مصلحة الجوازات بوزارة الداخلية ومسجل عليه كافة بياناته الشخصية .

وقال الدكتور محمود عصمت رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي ، أن هذه الخدمة التي يتم تطبيقها اختيارياً للركاب مقابل رسم مادي نظير الكارت يصل إلي 500 للراكب ، يتم العمل بها في مبني الركاب رقم (3) ، وأنه في حال نجاحها يتم تعميمها علي بقية مبان وصالات مطار القاهرة الدولي .

وأوضح عصمت أن هذا النظام سبقتناً إليه دول عربية شقيقة في مطاراتها ، مثل الإمارات ، وقطر ، وعدد كبير من المطارات العالمية ، وكانت شركة الميناء قد تعاقدت عليه منذ 7 سنوات مع افتتاح مبني الركاب رقم 3 وتم بالفعل تركيب البوابات الخاصة به منذ ذلك الحين ، إلا أنه لم يتم تشغيلها، بسبب خلاف بين الشركة صاحبة التطبيق، ووزارة الداخلية التي كانت تطلب ضمانات أمنية معينة ، مشيراً إلي أنه عقب التوصل لإتفاق بين الأطراف سيتم تشغيل هذا الخدمة التي ستدر دخلاً يصل إلي نحو 50 مليون جنيه في العام الأول من الاشتراكات لصالح شركة ميناء القاهرة الدولي .