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15 فبراير نظر قضية رجل أعمال بالسويس قتل شاب بسلاح ناري‎

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15 فبراير نظر قضية رجل أعمال بالسويس قتل شاب بسلاح ناري‎ 15 فبراير نظر قضية رجل أعمال بالسويس قتل شاب بسلاح ناري‎

أرشيفية

قررت محكمة جنايات السويس ، اليوم ، تحديد جلسة يوم 15 فبراير القادم لنظر قضية تاجر أسمنت يدعى “أشرف.ع.هـ” المتهم بقتل الشاب أحمد محمد رضوان .

كانت شهدت القضية فى اولي جلستها فى 14 سبتمبر الماضي مناوشات ومحاولة لمنع أسر الشاب القتيل من دخول القاعة من قبل أسرة المتهم، وتم التعدى على والدة القتيل وسرقة حقيبتها وتدخلت قوات الأمن وسيطرت على الموقف وحضر نائب مدير الأمن فى محاولة للسيطرة على غضب أسر القتيل بعد محاولات التعدى عليهم.

تعود الواقعة إلى منتصف يناير 2013 حيث قتل تاجر الأسمنت بسلاح نارى شاب بشارع المدينة المنورة بحى الأربعين بسلاح ناري .

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