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ميركل تتعرض لكسر في الحوض نتيجة حادث أثناء التزلج

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ميركل تتعرض لكسر في الحوض نتيجة حادث أثناء التزلج ميركل تتعرض لكسر في الحوض نتيجة حادث أثناء التزلج

أنجيلا ميركل

 

أفادت وكالة “فرانس برس” أن  المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تعرضت لحادث أثناء التزلج ما ألزمها على إرجاء لقاء رسمي كان من المنتظر أن تجريه قريبا.

وقال المتحدث باسم الألمانية ، شتيفن زايبرت ، في برلين اليوم الاثنين، إن ميركل أصيبت بكسر في الحوض.

وأضاف المتحدث أنه من المقرر إلغاء العديد من المواعيد والجولات المقررة للمستشارة خلال الأسبايع الثلاثة المقبلة.وكانت ميركل أعربت في نهاية الشهر الماضي عن “صدمتها الشديدة” حيال حادث التزلج الذي تعرض له مواطنها نجم سباقات الفورمولا1 المعتزل، مايكل شوماخر، كما أبدت دعمها التام لأسرة بطل العالم السابق سبع مرات بهذه الرياضة.

وبعد أسبوع من الحادثة التي تعرض لها أسطورة سباقات “فورمولا1″ الألماني مايكل شوماخر خلال ممارسته التزلج في جبال الألب الفرنسية، ظهر إلى العلن شاهد يؤكد أنه صور ومن طريق الصدفة ما حصل مع سائق فيراري السابق.

وكشفت مجلة “دير شبيغل” الألمانية ، عن أن ألمانياً يبلغ من العمر 35 عاماً من منطقة إيسن صور حادثة شوماخر من طريق الصدفة حين كان يصور صديقه.

وبحسب الشاهد فإن شوماخر، الذي لا يزال في حال حرجة لكنها مستقرة في مستشفى غرونوبل، كان يتزلج بسرعة لا تتجاوز 20 كيلومتراً في الساعة في حد أقصى. ويظهر الفيلم الذي صوره الشاهد أن شخصا في الخلفية كان يتزلج بين مسارين قبل أن يسقط.

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