"صعقة كهربائة " تعيد شهد للحياة ومولودها في خطر

تعرضت الفنانة والمذيعة الكويتية شهد التي استقرت لأكثر من عام في بانكوك لتوقف في القلب بشكل كامل أثناء ولادتها، وتم إنقاذها عبر الصعقات الكهربائية، لكنها لا تزال راقدة في العناية المركزة في شبه غيبوبة.

وما ان تسرب الخبر مرفق بصور للفنانة الشابة الى الكويت حتى اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي الثلاثة بصور شهد ومولدها مقرونة بالدعاء لها لاسيما من زملائها في الساحة الفنية خصوصا لما تحظى به الفنانة الواعدة من شعبية في الكويت والخليج، فقد غصت مواقع انستغرام وتويتر وفيس بوك بصور شهد مقرونة بآيات قرآنية وأدعية ومناشدات لوزارة الصحة الكويتية بالتدخل لمتابعة حالتها في بانكوك.

وكانت شهد قد دخلت المستشفى يوم الثلاثاء الماضي اثر اصابتها بارتفاع ضغط الدم بشكل مفاجئ، اضطرت على اثره الى وضع جنينها قبل وقت ولادته بثلاثة أسابيع عبر عملية قيصرية، علماً أن حالته هو الآخر خطرة، اذ يعاني من نزيف بالمخ اضافة الى مشاكل في القلب والرئة والكبد والكلية.

لذا قرر الأطباء في مستشفى بانكوك الدولي اجراء جراحة عاجلة لقلب الكويتية شهد، في محاولة لمنع عملية التوقف المتكرر له ولكن تم اتخاذ قرار بارجاء الجراحة لحين استقرار الحالة الصحية للفنانة الشابة التي استعادت وعيها منذ ساعات ولكنها مازالت في منطقة الخطر لاسيما عقب تعرضها لحالة اغماء في وقت مبكر من صباح اليوم بعدما تناهى الى مسامعها حالة ابنها الخطرة.

وقد توالت ردود افعال زملاء شهد حيث ناشد الفنان عبدالله بوشهري عبر حسابه في موقع انستغرام، متابعيه بالدعاء لها، بعد أن أدرج صورتها في أحد مستشفيات تايلاند، ذاكراً أن قلبها توقف أثناء ولادتها ولاتزال المحاولات جارية لإنقاذها من موت محقق.

وكتب عبد الله بو شهري تعليقاً على الصورة: "الممثلة الطيبة شهد توقف قلبها أثناء ولادتها لابنها في أحد مستشفيات تايلاند، حيث تقيم منذ سنة وبعد محاولات لإنقاذها من موت محقق ولمحاولة إنقاذها تم صعق قلبها بصاعق كهربائي ولاتزال في دائرة الخطر".

فيما دعت الفنانة شيماء سبت متابعيها على تويتر إلى الدعاء لشهد، وقالت في تغريدة لها أرفقتها مع صورة لشهد: "أحبتي الفنانة شهد الكويتية محتاجة لدعائكم لاتبخلوا عليها في يوم الجمعة بدعائكم، الله يشفيها هي وولدها"، وغردت الممثلة هيفاء حسين بالقول: "لا تنسوا شهد في دعواتكم بالذات في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة، أرجوكم جميعاً ليكون لها نصيب من دعواتكم" الامر نفسه ينسحب على النجمة ملاك التي طالبت جمهورها برفا اكف الدعاء لبنت الكويت .

الجدير بالذكر أن الفنانة شهد كانت قد بدأت مسيرتها في الغناء بتأسيس فرقة مع بنات خالتها عبر فرقة مسك، ثم خاضت تجربة التمثيل، ومن أشهر أعمالها حلفت عمري والأصيل ودار الزمن وصج حظوظ وأوه يا مال وبنات الجامعة والملكة وتو النهار والتنديل مع عبدالحسين عبدالرضا، لكنها قبل عام قررت العيش في تايلاند مع زوجها.