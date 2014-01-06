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مد فترة تصويت المصريين بالخارج 5 أيام

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مد فترة تصويت المصريين بالخارج 5 أيام مد فترة تصويت المصريين بالخارج 5 أيام

اللجنة العليا للإنتخابات

أعلن المستشار هشام مختار عضو الأمانة العامة اللجنة العليا للانتخابات، مد فترة تصويت المصريين فى الخارج لمدة 5 أيام، مضيفا أن عدد من سجلوا بياناتهم على الموقع الإلكترونى للجنة وصل إلى 681 ألفا و346 ناخبا مغتربا فى الخارج .

وأوضح مختار خلال مؤتمر صحفى للجنة العليا للإنتخابات أنه يمكن للمصريين بالخارج طبع بطاقة الاقتراع من الموقع الإلكترونى للجنة ، ثم التوجه إلى السفارة أو القنصلية التى تتم فيها عملية الاستفتاء ، وبحوزته جواز السفر أو بطاقة الرقم القومى للتصويت.

وأشار عضو الأمانة العامة اللجنة العليا للانتخابات، الى أن اللجنة قررت تحديد مدة 5 أيام للاستفتاء ، حتى يتمكن أكبر عدد من الناخبين فى الخارج من التصويت.

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