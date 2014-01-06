وزارة الصحة تزوّد مطار القاهرة بـ4 عيادات جديدة لخدمة الركاب

قرّرت وزارة الصحة تزويد سلطات الحجر الصحى بمطار القاهرة بأربع عيادات جديدة مزوّدة بكل الإمكانيات الطبية، لتوفير خدمات متميزة للركاب والعاملين، مع زيادة عدد الأطباء والممرضين خلال الأيام القادمة.

صرح بذلك الدكتور الدواهرى العشماوى، مدير عام الحجر الصحى بمطار القاهرة، قائلا: "فى إطار توفير الدعم اللازم للحجر الصحى، سيتم استلام العيادات الجديدة خلال الساعات القادمة، تمهيدا لتدشينها لخدمة الركاب والسياح والعاملين بكل صالات المطار، كما يتم حاليا بحث احتياجات الحجر الصحى من القوة العاملة من الأطباء والمراقبين الصحيين والممرضين، للمساعدة فى توفير الرعاية الصحية المتميزة لكل الموجودين بالمطار، سواء ركاب أو عاملين، ومن المتوقع تزويد الحجر الصحى بنحو 20 طبيبا و12 مراقبا صحيا و10 ممرضين خلال الأيام القادمة".

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