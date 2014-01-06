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بعد قليل.. محافظ القاهرة يفتتح حديقة اللوتس بالحى السابع بمدينة نصر

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بعد قليل.. محافظ القاهرة يفتتح حديقة اللوتس بالحى السابع بمدينة نصر بعد قليل.. محافظ القاهرة يفتتح حديقة اللوتس بالحى السابع بمدينة نصر

يفتتح الدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة، بعد قليل، حديقة اللوتس بجوار محكمة مدينة نصر بالحى السابع بحى شرق مدينة نصر، وذلك بحضور نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، والمهندس حافظ السعيد رئيس هيئة النظافة بالقاهرة، ورئيس حى شرق مدينة نصر اللواء سالم على، رئيس حى شرق مدينة نصر، وعدد من قيادات المحافظة.

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