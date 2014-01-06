بالصور.. عصام حجى: خطة لتطوير التعليم بما يتناسب مع حاجة المجتمع

عقد الدكتور عصام حجى، المستشار العلمى لرئيس الجمهورية، لقاء مع أهالى الأطفال المترددين على مستشفى العباسية للصحة النفسية، اليوم الاثنين، بمقر عيادة الأطفال داخل المستشفى.

وأكد حجى خلال اللقاء، أن الخطة الشاملة لتطوير التعليم، والتى يتم إعدادها خلال الفترة الحالية، تسعى لوضع نظام تعليمى يرفع المستوى الفكرة للمواطنين، بما يتناسب مع حاجة المجتمع، مؤكدا أن التعليم يجب ألا يكون مجرد خدمة مجانية لتعليم القراءة والكتابة، مع ضرورة التركيز على تنمية قدرات ذوى الاحتياجات الخاصة، خاصة وأن نسبة كبيرة من العلماء كانوا يعانون من أنواع مختلفة من الإعاقات كان على رأسهم نيوتن الذى كان يعانى صعوبات الكلام، وستيف هوبكنز الحاصل على جائزة نوبل رغم أنه لا يتحرك ولا يسمع، وأضاف أنه عانى بشكل شخصى طوال مراحل المدرسة، وكانت شهرته الطفل "الجالس جنب الشباك"، لأنه لم يكن يتكلم كثيرا ولا يهتم بالدرجات، وإنما كان كل أحلامه تنحصر فى بناء صواريخ، وهذا ما حققه عندما كبر والتحق بناسا، لأنه عمل على تغيير نفسه دون النظر للوضع المحيط به.

> ومن جانب آخر، شكى الأهالى من صعوبة المناهج الدراسية، وعدم قدرة الأطفال وأمهاتهم على متابعتها، مؤكدا أنه سيوصل كافة شكواهم لوزير التعليم.

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