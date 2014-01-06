كيف تنظّفين "الألومينيوم"؟

في ظلّ كثرة الانشغالات والسباق مع الوقت، تميل غالبيّة السيدات إلى اعتماد خامة "الألومينيوم" في استعمالات منزليّة شتى، وذلك لانخفاض تكلفتها وسهولة تنظيفها.

"سيدتي نت" يقدّم لك أسهل الطرق للعناية بهذه الأواني:

- يقفد الاستعمال المتكرّر لأواني "الألومينيوم" بريقها.ولذا، قومي بغلي الماء المضاف إليه ملعقة من الملح الخشن وقشرة من الليمون الحامض في داخلها، ثم اشطفيها جيداً وجفّفيها بقماش ناعم.

- لتنظيف إطارات النوافذ، قومي بغسلها بالماء الفاتر المضاف إليه القليل من المنظّف الخفيف، ثم اشطفيها بالماء وجففيها باستخدام قماش ناعم.

- للعناية بخزائن المطبخ، قومي بمسحها بقماش جافّ، للتخلّص فوراً من بقع الطعام، علماً أن المطبخ المعدّ من "الألومنيوم" يحتاج صيانة، كلّ سنتين.

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