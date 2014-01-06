الأرز الأخضر مع اللحم لغداء الإثنين

المقادير:

-كوبان من الأرز

-باقة من البقدونس

-حبة من البصل

-ملعقتان من الزيت

-6شرائح رقيقة من فيليه اللحم

-حبة من الفلفل

-ملح حسب الرغبة

طريقة التحضير:

1- يفرم البصل فرماً ناعماً.وينقع الأرز بعد غسله.

2-تتبّل شرائح اللحم بالملح والفلفل، وتقلى بقليل من الزيت.

3-في قدر يحتوي على قليل من الزيت، يقلى البصل حتى يصبح لونه ذهبياً، ويضاف إليه البقدونس المفروم مع كوب من الماء، ويترك حتى الغليان.ثم، يطحن حتى يصبح ناعماً.

4-يعاد إلى القدر، ويضاف اليه كوب آخر من الماء.

5-بعد الغليان، يضاف الأرز والملح والفلفل، وتترك هذه المقادير على النار حتى ينضج الأرز وتجف ماؤه، مع التحريك لمرتين وليس أكثر.

6-يوزع في طبق التقديم، ويوزع اللحم على وجهه، ويزيّن حسب الرغبة.

(هذه المقادير تكفي لستة أشخاص).