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الأرز الأخضر مع اللحم لغداء الإثنين

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الأرز الأخضر مع اللحم لغداء الإثنين الأرز الأخضر مع اللحم لغداء الإثنين

المقادير:
-كوبان من الأرز
-باقة من البقدونس
-حبة من البصل
-ملعقتان من الزيت
-6شرائح رقيقة من فيليه اللحم
-حبة من الفلفل
-ملح حسب الرغبة

طريقة التحضير:
1- يفرم البصل فرماً ناعماً.وينقع الأرز بعد غسله.
2-تتبّل شرائح اللحم بالملح والفلفل، وتقلى بقليل من الزيت.
3-في قدر يحتوي على قليل من الزيت، يقلى البصل حتى يصبح لونه ذهبياً، ويضاف إليه البقدونس المفروم مع كوب من الماء، ويترك حتى الغليان.ثم، يطحن حتى يصبح ناعماً.
4-يعاد إلى القدر، ويضاف اليه كوب آخر من الماء.
5-بعد الغليان، يضاف الأرز والملح والفلفل، وتترك هذه المقادير على النار حتى ينضج الأرز وتجف ماؤه، مع التحريك لمرتين وليس أكثر.
6-يوزع في طبق التقديم، ويوزع اللحم على وجهه، ويزيّن حسب الرغبة.

(هذه المقادير تكفي لستة أشخاص).

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سيدتي