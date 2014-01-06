بالصور| أفضل نجوم 2013 في مهرجان "القنوات الفضائية العربية"

- خيري رمضان افضل مذيع.. و"سي بي سي" افضل تغطية.. و"سي بي سي سفرة" افضل قناة طهي و"راديو مصر " أفضل إذاعة

كتب : رانيا محمود تصوير : هانى أحمد منذ 14 دقيقة

انطلقت مساء أمس فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان "القنوات الفضائية العربية" في فندق "سميراميس" تحت شعار" إعلام من أجل الاستقرار" بحضور عدد من النجوم الذين تم تكريمهم.

بدأ الحفل بكلمة أحمد عليوه، رئيس المهرجان، الذي عبر عن سعادته بانطلاق الدورة الرابعة للمهرجان، مؤكدا حرصه علي انطلاق المهرجان في ظل الاحداث الحالية التي تمر بها البلاد، وطالبت ادارة المهرجان من الجميع المشاركة في التصويت بنعم للدستور وتدعيم الفريق اول عبد الفتاح السياسي بهدف استقرار البلاد اقتصاديا وسياسيا..

وقدمت إدارة المهرجات بـ "لمسة وفاء" للفنانة الراحلة زهرة العلا التي رحلت عن عالمنا اواخر عام 2013، ثم قامت الاعلامية بوسي شلبي، مقدمة الحفل، بإعلان جوائز المهرجان حيث فازت "اون تي في" بجائزة افضل قناة اخبارية التي حصلت علي أعلي نسبة تصويت جماهيري، و"النهار" أفضل قناة عامة، و حصلت "سي بي سي" علي أفضل تغطية اعلامية وجائزة افضل قناة للطهي "سي بي سي سفرة" وأجرأ قناة فضائية "القاهرة والناس" وأكثر أذاعة استماعآ "راديو مصر" وكانت جائزة افضل قناة دراما لقناة "بانوراما دراما" وأفضل قناة افلام "نايل سينما".

وحصل خيري رمضان علي جائزة افضل اعلامي في 2013 اما جائزة افضل برنامج فحصل عليها اسامة كمال عن برنامج "القاهرة 360" وجائزة افضل برنامج فني للاعلامية بوسي شلبي وجائزة التميز للاعلامية ريهام سعيد.

وبالنسبة للدراما حصل باسم سمرة علي جائزة أفضل ممثل عن مسلسل "ذات" وحصلت ايضا نيلي كريم علي افضل ممثلة عن نفس المسلسل كما حصل "اياد نصار" علي جائزة افضل ممثل عن مسلسل "موجة حارة".

وحصلت كل من رانيا يوسف وكنده علوش علي جائزة العمل المتكامل عن مسلسلهما "نيران صديقة" وحصلت "يسرا" علي أحسن ممثلة عربية وحصل أحمد زاهر علي جائزة احسن ممثل عن مسلسل "حكاية حياة"، كما حصلت معالي زايد وصابرين ورجاء الجداوي علي جوائز الابداع، وحصل علي جائزة "التميز" السيناريست أيمن سلامة، وجائزة الاخراج عن مسلسل "موجة حارة " حصل عليها المخرج محمد ياسين، والهام شاهين فازت بأفضل ممثلة كوميدية عن مسلسل "نظرية الجوافة".

ايضا كرم المهرجان عددا كبيرا من النجوم واهداهم جوائز خاصة ومنهم ايهاب توفيق وأحمد فهمي وآيتن عامر ومحمد فراج وعمرو رمزي وريهام حجاج وأحمد عصام.