«الجيزة» تستعيد قطعة أرض من أملاك الدولة بـ«كرداسة»

تمكنت أجهزة محافظة الجيزة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من استعادة 2000 متر مربع من أملاك الدولة بطريق ترعة المريوطية بنطاق مركز ومدينة كرداسة، بعد قيام بعض المواطنين المخالفين بالتعدي عليها وإقامة أسوار ومبانٍ للاستيلاء عليها.

وقال الدكتور علي عبدالرحمن، محافظ الجيزة، عقب تلقيه تقريرًا من خيري مرسي، رئيس مركز ومدينة كرداسة، بنتائج حملة إزالة التعدي، إن التصدي بحسم لأي مخالفات أو تعديات على أملاك الدولة وفرض هيبة الدولة والقانون يأتيان على رأس أولويات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

أضاف أن «بعض المواطنين من معدومي الضمير لديهم ظنون بأن الدولة غافلة عن أعمالهم المخالفة ويحاولون فرض الأمر الواقع، لكننا نتعامل بحسم وشدة مع أي مخالفة، ويتم تطبيق القانون على الجميع دون استثناء».

من ناحية أخرى، أكد رئيس مركز ومدينة كرداسة أن القوات المسلحة بدأت في تطوير الوحدة الصحية بالمعتمدية وإضافة خدمات طبية جديدة يستفيد منها الأهالي.