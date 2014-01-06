تشغيل خدمة البيانات الانتخابية عبر "140 دليل".. وأخرى بالـ"إس إم إس"

أطلقت الشركة المصرية للاتصالات، اليوم، خدمة جديدة لمعرفة البيانات الانتخابية عبر الرسائل النصية القصيرة "إس إم إس"، باستخدام رقم الموبايل.

وأوضح مصدر مسئول بالشركة لـ"اليوم السابع"، أن خدمة البيانات الانتخابية بدأت من الآن عبر 140 دليل، كما يمكن للعميل أيضا الحصول على البيانات الانتخابية من خلال إدخال رقم هاتفه بخدمة الدليل، وتصل إليه البيانات الانتخابية فى رسالة نصية عبر الموبايل.

كان المهندس هانى محمود، وزير الدولة للتنمية الإدارية، قد أكد لـ"اليوم السابع" فى وقت سابق، أن خدمة 5151 للبيانات الانتخابية عبر الموبايل ستعمل ابتداء من اليوم.

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