أمن بنى سويف: عودة الحركة المرورية بعد حادثة تصادم طريق الجيش

أكد اللواء إبراهيم هديب، مدير أمن بنى سويف، أنه تم إعادة تسيير الحركة المرورية على طريق الجيش فى الاتجاهين من وإلى القاهرة، بعد حادثتى تصادم أتوبيس رحلات يقل ركاباً، قادما من قنا إلى القاهرة وسيارة نقل كانت متوقفة على جانب الطريق، مع سيارة أجرة ميكروباص وأخرى ملاكى على مسافة منهما بسبب الشبورة المائية على طريق الجيش بالقرب من نفق سنور.

وأشار هديب إلى انتقاله فور تلقيه إخطاراً بوقوع الحادثتين حيث تم رفع آثار الواقعتين على جانبى الطريق وتسيير الحركة، لافتاً إلى أن الحادثة الأولى أسفرت عن مصرع 6 وإصابة 22، أما الثانية فنتج عنها إصابة شخصين دون وقوع وفيات.

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