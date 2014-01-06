أخبار عاجلة

4 زعماء عرب يستمعون إلى هؤلاء المطربين: أحدهم يفضل الأغاني الإسرائيلية -
أستراليا تحذر.. أسماك قرش في الشوارع -
بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني! -
"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

أمن بنى سويف: عودة الحركة المرورية بعد حادثة تصادم طريق الجيش

Google+ Print
أمن بنى سويف: عودة الحركة المرورية بعد حادثة تصادم طريق الجيش أمن بنى سويف: عودة الحركة المرورية بعد حادثة تصادم طريق الجيش

أكد اللواء إبراهيم هديب، مدير أمن بنى سويف، أنه تم إعادة تسيير الحركة المرورية على طريق الجيش فى الاتجاهين من وإلى القاهرة، بعد حادثتى تصادم أتوبيس رحلات يقل ركاباً، قادما من قنا إلى القاهرة وسيارة نقل كانت متوقفة على جانب الطريق، مع سيارة أجرة ميكروباص وأخرى ملاكى على مسافة منهما بسبب الشبورة المائية على طريق الجيش بالقرب من نفق سنور.

وأشار هديب إلى انتقاله فور تلقيه إخطاراً بوقوع الحادثتين حيث تم رفع آثار الواقعتين على جانبى الطريق وتسيير الحركة، لافتاً إلى أن الحادثة الأولى أسفرت عن مصرع 6 وإصابة 22، أما الثانية فنتج عنها إصابة شخصين دون وقوع وفيات.

للمزيد من أخبار المحافظات...
>مدير أمن جنوب سيناء: تشديد أمنى خلال احتفال أعياد الميلاد بالمحافظة
>توقف محطة مياه الشرب عقب انهيار جسر مريوط دون خسائر فى الأرواح

أمن قنا يؤمن احتفال أعياد الميلاد بكمائن ودوريات وتنسيق مع القبائل

جامعة الأزهر تُوقف أستاذًا بكلية العلوم لتحريضه المعيدين ضد الإدارة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365