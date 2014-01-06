الرئيس البرتغالي: إيزيبيو بطل ومثل يحتذى به

لشبونة، (إفي): اعتبر الرئيس البرتغالي انيبال كافاكو سيلفا اسطورة كرة القدم البرتغالية إيزيبيو الذي وافته المنيه اليوم عن عمر يناهز 71 عاما "بطلا" ومثالا يحتذى به.

واعرب الرئيس في بيان بقصر (بيليم) عن اسفه لخسارة "أحد احب ابناء" البرتغال و"بطل ناضل في كل الانتصارات".

واوضح ان افضل تكريم له هو اعتباره مثل يحتذى به في الحياة.

وأضاف "كان لديه حب كبير للحياة وسعادة للعيش محاط بعشق جميع البرتغاليين".

ورحل إيزيبيو، الملقب بـ"الفهد الأسود" أو "بيليه أوروبا"، بعد تعرضه لسكتة قلبية، حيث عانى من المشكلات الصحية منذ عام 2012 وأودع على إثرها المستشفى في العديد من المناسبات.

وحفر إيزيبيو اسمه كأحد أساطير كرة القدم العالمية بعد أن قاد منتخب بلاده للمركز الثالث في مونديال إنجلترا 1966 ، كما قاد فريق بنفيكا نحو القمة في ستينيات القرن الماضي والتتويج ببطولة أوروبا.

واختاره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أفضل لاعب برتغالي في كل العصور واحتل المركز السابع في قائمة الاتحاد الدولي للعبة لأفضل اللاعبين في كل العصور.