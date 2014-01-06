معرض " لاس فيجاس " للإلكترونيات يعرض فرشاة الأسنان الذكية

كتب : نادية الدكروري منذ 21 دقيقة

" كل الأجهزة أصبحت ذكية " ، هذا ما يعلنه المعرض العالمي للإلكترونيات ، الذي يبدأ أولي فاعلياته غداً في مدينة " لاس فيجاس " الأمريكية ، ويأتي منتج شركة” Kolibree" للفرشاة الذكية من بين المعروضات.

أوضحت الشركة، التي تتخذ فرنسا مقراً لها، أن الفرشاة ستُخبر صاحبها عن الطريقة الصحيحة لغسل الأسنان من خلال تطبيق متوفر بالهواتف الذكية.

قال لويك سيسوت ، المؤسس المشارك في شركة Kolibree، أن فكرة الفرشاة تعتمد علي التنظيف الذكي للأسنان ، من خلال إرفاق جهاز إستشعار يكشف الطريقة التي يزال فيها طبقات الجير من الأسنان، و ينقل المعلومات لاسلكياً للتطبيق المزود بالهواتف.

أضاف لويك أن التطبيق يساعد الآباء في مراقبة عمليات تنظيف أسنان الأطفال بشكل جيد ، وهو ما لا تخبر عنه فرشاة الأسنان التقليدية و يتطلب معرفة هذه المعلومات زيارة طبيب الأسنان.