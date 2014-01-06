رئيس اليمن يأمر بعلاج جرحى الحوثيين والسلفيين فى "دماج "على نفقة الدولة

قال يحيى أبو أصبع رئيس اللجنة الرئاسية المكلفة بإنهاء النزاع بين الحوثيين والسلفيين فى منطقة دماج بمحافظة صعدة شمالى اليمن "إن الرئيس عبد ربه منصور هادى أمر بمعالجة الجرحى من طرفى الصراع على نفقة الدولة وبالعمل على تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء كافة المواجهات".

وتدور مواجهات مسلحة بين الحوثيين والسلفيين فى دماج منذ ثلاثة أشهر أسفرت عن مقتل نحو 200 وجرح أكثر من 550 فى صفوف السلفيين، بحسب مصادر سلفية، فى حين يتكتم الحوثيون عادة عن ذكر عدد القتلى فى صفوفهم.

وأضاف أبو أصبع فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين "أن الفريق الدولى للصليب الأحمر سيبدأ اليوم فى إجلاء الجرحى وجثث القتلى من مديرية دماج التى خلفتها المعارك الدائرة بين الحوثيين والسلفيين منذ ثلاثة أشهر".

ولفت إلى أن اللجنة عادت أمس الأول للعمل فى محافظة صعده بهدف الالتقاء بطرفى النزاع وإيقاف إطلاق النار بعد أسابيع من مغادرتها صعدة.

وكان سرور الوادعى الناطق الرسمى باسم سلفيى "دماج" قد اتهم جماعة الحوثى أمس فى تصريحات "بمنع الفريق الدولى للصليب الأحمر من دخول المنطقة لإجلاء عشرات الجرحى أصيبوا فى وقت سابق بنيران الحوثيين".

وكانت وساطة رئاسية جديدة برئاسة عبدالقادر هلال، أمين العاصمة صنعاء، قد وصلت الجمعة محافظة صعدة، للقاء الحوثيين والسلفيين من أجل العمل على إنهاء الصراع المسلح بين الجانبين منذ نحو 3 أشهر.

وأمس الأول غادرت وساطة قبلية برئاسة الشيخ محمد المقدشى، أحد أبرز مشايخ محافظة "ذمار" (جنوب صنعاء)، تتكون من عدد من مشايخ قبائل "عنس" و"آنس" و"قيفة" و"رداع" و"الحدأ" و"مراد"، كانت قد وصلت قبل أسبو ع من أجل التوسط لوقف إطلاق النار وإسعاف الجرحى، ولم تفلح الجهود الشعبية والرسمية فى وقف إطلاق النار بين السلفيين والحوثيين فى دماج، حتى الآن.

ويتهم السلفيون، الحوثيين منذ سيطرتهم على "دماج" بحصار المنطقة، وقتل أبنائها نظرًا لعدم قبولهم الاحتكام إلى سلطات الحوثى فى المحافظة، حيث يسيطر الحوثيون على جميع مناطقها باستثناء منطقة دماج ذات الغالبية السلفية، فى المقابل، تقول جماعة الحوثى إنها تقاتل لإخراج مقاتلين أجانب مسلحين وجماعات "تكفيرية" من المنطقة.

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