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نصائح مهمة للحفاظ على أسنانك

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نصائح مهمة للحفاظ على أسنانك نصائح مهمة للحفاظ على أسنانك

يهبك الله سبحانه وتعالى أسنانا تعيش بها العمر كله، حيث يؤكد أطباء الأسنان أن تجنبك بعض العادات السيئة قد يحميك من علاج الأسنان الذى أصبح مكلفا للغاية.

وتنصح نانتيا كاكانانتاديوك مديرة قسم علاج أسنان الأطفال بمركز مونتيفيور الطبى بنيويورك بعدم غسيل الأسنان بقوة، والذى يسبب تآكل طبقة الأناميل وحساسية الأسنان وتجويف اللثة.
> كما تنصح الطبيبة الأمريكية بالابتعاد عن تناول المشروبات الحمضية، مثل عصير البرتقال والليمون والمياه الغازية سواء العادية أو قليلة السعرات بصورة كبيرة إذ أنها تؤدى إلى تآكل طبقة الأناميل ولا يساعد على نمو تلك الطبقة، مما يفقد الأعصاب الموجودة أسفلها الحماية فتشعر بألم عند تناول المشروبات الباردة والساخنة.

وتشير الطبيبة الأمريكية إلى عدم استخدام الأسنان، فى فتح العلب أو شد الخيوط قائلة "إن وظيفة الأسنان فقط هى مضغ الطعام وأن تبدو جميلا عندما تضحك".

وفى النهاية تنصح كاكانانتاديوك بغسيل الأسنان مرتين لمدة دقيقتين يوميا، حتى لا يتراكم الجير؛ مما قد يؤدى إلى جيوب تنتشر فى اللثة.
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