"المعدة" السليمة سر الحمل الآمن

لكى تمر شهور الحمل بأمان، فعلى الأم الحامل عامل كبير لكى تهتم بتغذيتها وصحتها وصحة الجنين، وهو ما يضمن أقل نسبة من الأخطار التى قد تتعرض لها خلال الشهور التسع، أو بعد ولادة الطفل، ومن أكثر المؤثرات التى تؤثر على حالة الجسم للأم والجنين وحالتهما الصحية والغذائية، هى نوعية الأطعمة التى تتناولها الحامل.

لذا يقدم الدكتور محمد المنيسى، استشارى أمراض الجهاز الهضمى والكبد بقصر العينى، وعضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن، مجموعة نصائح تتبعها الحامل لتنعم بحمل هادئ دون مشكلات.

على الحامل الابتعاد، قدر الإمكان، عن كل الأطعمة التى تهيج معدتها، وكل فرد منا يعلم ما يهيج معدته، ويصيبه بالحموضة أو القرحة أو الحرقان، وإذا ابتعدت الحامل عنها كان هذا واقيا لها من مشكلات معوية، هى فى غنى عنها، لكى تستطيع تناول الطعام وتغذى جسمها وطفلها.

وأضاف المنيسى، "حاولى الابتعاد عن كل ما يتم تناوله بالفم ولكن بعشوائية، أى لا تتناولى أية أعشاب أو مشروبات عشبية أو أدوية أو طعام بشكل عشوائى، ولم يتم تنظيمه مع طبيبك المعالج، حتى لا تتعرضى لمشكلات مرضية تزعج حملك.

وحذر استشارى الجهاز الهضمى من إفراط الحامل فى تناول الحامل بعض الأطعمة التى لا يمكن لمعدتها تحملها، حتى وإن كانت تتناولها دون مشكلات قبل الحمل، موضحة أن للحمل ظروفا خاصة، وبعض الأطعمة قد تضر بصحة الأم وتحمل خطورة على الطفل أيضا، مثل اللانشون والهوت دوج والطعام السريع والوجبات الجاهزة والمشروبات الغازية، والابتعاد عن تناول الأطعمة النيئة وغير المطهية بشدة حتى لا تصيب الأمعاء بفيروسات معوية.

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