مسلم يعود لرئاسة تحرير تليفزيون الحياة.. ويؤكد: مهمتي الحفاظ على ثوابتها المهنية

كتب : فاطمة النشابي منذ 8 دقائق

قررت شبكة تليفزيون الحياة تعيين الكاتب الصحفي محمود مسلم، مدير تحرير جريدة الوطن، رئيسا لتحرير القناة بداية من العام الجديد، ليتواكب مع التطوير الذي تقوم به الشبكة في المحتوى، من أجل استمرار ثقة المشاهدين في قنواتها التي تحتل المركز الأول فى بحوث المشاهدة التي تجريها الشركات العالمية المتخصصة.

وقال السيد البدوي رئيس مجلس إدارة الشبكة، إن مسلم يمثل إضافة قوية للبرامج خاصة السياسية، ومنها وأبرزها "الحياة اليوم"، خاصة أنه من أبرز مؤسسيه، وكان له فضل كبير في تصدره برامج "التوك شو" خلال فترة قصيرة، وبالتالي فإن عودته مرة أخري تأكيد للثقة المتبادلة وتدعيم لمسيرة شبكة تليفزيون الحياة.

وأوضح محمد سمير، مدير عام القناة، أن عودة مسلم تأتي في إطار خطة التطوير التي تقوم بها الشبكة حاليا، والاستعانة بأبرز العناصر الإعلامية والصحفية للإنضمام للشبكة الأولى في مصر، من أجل إسعاد المشاهد المصري والعربي، خاصة أن مسلم يمتلك خبرات تراكمية متعددة في الفضائيات المختلفة، ولديه معرفة سابقة بشبكة تليفزيون الحياة منذ تأسيسها ولمدة 5 سنوات.

من جانبه قال مسلم إنه يحمل العديد من الأفكار للمشاركة في تطوير الشبكة، بعد غيابه عنها لمدة عام ونصف العام، وأن مهمته تتمثل في وضع رؤية لمحتوى البرامج المختلفة، ومعايير واضحة للتنسيق بينهم، وتجديد برنامج "الحياة اليوم" والحفاظ علي الثوابت المهنية والقيمية التي قامت عليها قنوات الحياة منذ تأسيسها.

وأوضح مسلم "لست غريبا علي قنوات الحياة، بل أعتبر نفسي أحد مؤسسيها، وتحديدا برنامج (الحياة اليوم) ثم عملت رئيسا لتحرير الشبكة، وأعرف الكثير عنها، وعلاقتي متميزة بمعظم العاملين بها، ما يسمح ببدء العمل فورا".

يذكر أن الكاتب الصحفي محمود مسلم يعمل مديرا لتحرير جريدة "الوطن"، وسبق أن قدم برنامجي "منتهى السياسية" و"مصر تقرر" علي قناتي المحور والحياة، وسبقهما بالعمل في إعداد البرامج بالتليفزيون المصري والإذاعة.