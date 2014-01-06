كيف أختار عطراً يأسر قلب زوجي؟

بالرغم من أن العطر هو مجرد رائحة خفية الملمس، إلا أنه يعتبر من أكبر سجلات الذكريات والعواطف، فتأثيره الكبير على الأحاسيس جعله من أهم أولويات كل امرأة ترغب بأن تجذب الأنظار وتأسر الألباب.

ولكن كيف يمكنك أن تختاري العطر الذي يأسر قلب زوجك؟ وهل تختارين عطراً مميزاً واحداً ليذكره بالعديد من الأحاسيس الخاصة عندما تضعينه أم يجب عليك التنويع في نوعية العطر؟؟

العديد من الأسئلة المثيرة للحيرة، والتي لا يمكنك التغلب عليها إلا بالإجابة عن هذا السؤال:

ما هي طبيعة شخصية زوجك؟

1. إذا كان زوجك من المبتدئين فيما يتعلق بمجال العطور، فبالتأكيد لن يكون مستوعباً لفكرة العطر الشتوي، الصيفي، المسائي، الدافئ وغيرها، ولن يهمه سوى أن تضعي عطراً فواحاً ثابتاً قدر الإمكان. لهذا يمكنك اختيار التركيبات العربية الفوّاحة.

2. أما إذا كان زوجك ذا أنف بارع، فأنت في هذه الحالة تحتاجين إلى استخدام تكنيك التجربة، لذا قومي باختيار خمسة أنواع من العطور من خمسة أصناف مختلفة على مدى خمسة أيام متتالية تستخدمين عطراً واحداً كل ليلة على أن تقومي برش بخة واحدة أو بختين على الأكثر، وبالتأكيد ستلاحظين أن العطر الذي ستجذبه رائحته من أول لحظة هو العطر الذي سيأسره في كل مرة.

وإذا شعرت بأنك لم تتأكدي بعد من العطر المفضل لزوجك، قومي بتكرار التجربة على أن تختاري مجموعة أخرى من العطور ذات تركيبة أكثر تعقيداً كتلك التي تحتوي على أجواء متعددة في افتتاحيتها والقلب والقاعدة.

3. وبخصوص تكرار وضع العطر، فإذا كان زوجك غامضاً فبالتأكيد يفضل تغييرك للعطر بين الحين والآخر، أما إذا كان هادئاً ويفضل الروتين فسيكون اختيارك لنوعية واحدة من العطر مناسباً، ولكن لا مانع من التجديد من نوعية العطر في المناسبات أو السهرات الخاصة، فالتجديد سيكون إيجابياً ومميزاً حتى وإن كان الزوج لا يفضل التغيير.

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