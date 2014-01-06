الصح والخطأ في وضع مكياجك

لا تخلو حقيبة أيّ سيدة، ولو كانت صغيرة، من المكياج، أحمر شفاه، قلم كحل وماسكرا. ولكل سيدة لمستها الخاصة في إبراز جمالها. لكن هناك بعض الأخطاء التي تتفق حولها معظم النساء عند وضعهنَّ المكياج، منها:

الخطأ: تحديد الشفاه بقلم داكن أكثر من لون أحمر الشفاه.

الصح: تحديد الشفاه بقلم من نفس درجة أحمر الشفاه أو من داكن بدرجة واحدة أكثر من أحمر الشفاه، لكي يتناسب ويعطي المظهر الطبيعي.

الخطأ: تحديد الشفاه خارج حدودها، ورسمها بمرطّب الشفاه.

الصح: عند التحديد خارج حدود الشفاه، لا بدّ من أحمر شفاه مطفي وثابت، فـملمّع الشفاه يظهر أحمر الشفاه بمظهر المبعثر غير المتقن؛ غير أنَّ التحديد الزائد عن حدود الشفاه يعطي مظهراً مصطنعاً.

الخطأ: وضع كريم الترطيب وبعده حمرة الخدود أو بودرة الوجه.

الصح: اتركي كريم الترطيب حتى يجفّ، ثمّ ضعي بودرة الوجه ؛ لأنّ وضع البودرة، بعد الترطيب مباشرة، يؤدي بها إلى التجمّع والتكتّل، فتظهر في بعض جهات الوجه داكنة، وفي الأخرى فاتحة.

الخطأ: وضع حمرة الخدين على كامل الأنف وفي وسط الجبين وكامل الخدين.

الصح: لكلّ وجه سماته. وحمرة الوجه ما هي إلا لون داكن يُسلّط الضوء على أجزاء بارزة وجميلة من الوجه، لكن كلّ الوجوه تجتمع على تطبيق واحد، وهو عند عظمة الوجنتين، وأسفل الذقن، وعند طرفي الجبهة، وعند الزاوية الخارجيَّة للأنف.

الخطأ: تكتل الماسكرا على الرموش يوحي بكثافتها.

الصح: تكتل الماسكرا على الرموش يوحي بعدم الإتقان، إذ يجب أن تعطي الماسكرا مظهر النعومة وطول الرمش. وأفضل طريقة عند تكتلها هو تمشيطها بمشط خاصّ بالرموش لتظهر بالمظهر الطبيعي.

الخطأ: خافي العيوب حول منطقة العينين يجب أن يكون أفتح من لون البشرة ليبرز العينين.

الصح: خافي العيوب الفاتح يجعل العينين صغيرتين، غير أنَّه يعطي مظهر النضارة المشعّة. ولا بد من اختيار خافي العيوب بلون البشرة أو أفتح بنصف درجة حتى يتناسق تماماً مع منطقة الوجه.

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