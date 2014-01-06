أنشيلوتي: وفاة إيزيبيو نبأ حزين للغاية

مدريد، (إفي): اعتبر الإيطالي كارلو انشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني وفاة الاسطورة البرتغالي إيزيبيو "نبأ حزين للغاية".

وذكر انشيلوتي في مؤتمر صحفي "انه نبأ حزين للغاية. نبعث بتعازينا لعائلته واصدقائه".

ورحل إيزيبيو، الملقب بـ"الفهد الأسود" أو "بيليه أوروبا"، بعد تعرضه لسكتة قلبية، حيث عانى من المشكلات الصحية منذ عام 2012 وأودع على إثرها المستشفى في العديد من المناسبات.

وحفر إيزيبيو اسمه كأحد أساطير كرة القدم العالمية بعد أن قاد منتخب بلاده للمركز الثالث في مونديال إنجلترا 1966 ، كما قاد فريق بنفيكا نحو القمة في ستينيات القرن الماضي والتتويج ببطولة أوروبا.

واختاره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أفضل لاعب برتغالي في كل العصور واحتل المركز السابع في قائمة الاتحاد الدولي للعبة لأفضل اللاعبين في كل العصور.