حارس يونايتيد السابق: إيزيبيو كان أحد أفضل لاعبي جيله

برشلونة، (إفي): اعتبر حارس مانشستر يونايتيد السابق أليكس ستيبني الاسطورة البرتغالي إيزيبيو الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 71 عاما "أحد افضل اللاعبين" في جيل اللاعبين الكبار، موضحا انه كان "فارسا مكتملا".

وذكر ستيبني "إيزيبيو بجانب لاعب ريال مدريد كريستيانو رونالدو سيدخل التاريخ كأحد أفضل اللاعبين في البرتغال".

وأوضح ان "إيزيبيو جذب انتباه الجمهور في بريطانيا خلال مونديال 1966 عندما وصلوا إلى نصف النهائي".

وأضاف ان اللاعب البرتغالي كان في "جيل من أفضل اللاعبين".

ورحل إيزيبيو، الملقب بـ"الفهد الأسود" أو "بيليه أوروبا"، بعد تعرضه لسكتة قلبية، حيث عانى من المشكلات الصحية منذ عام 2012 وأودع على إثرها المستشفى في العديد من المناسبات.

وحفر إيزيبيو اسمه كأحد أساطير كرة القدم العالمية بعد أن قاد منتخب بلاده للمركز الثالث في مونديال إنجلترا 1966 ، كما قاد فريق بنفيكا نحو القمة في ستينيات القرن الماضي والتتويج ببطولة أوروبا.

واختاره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أفضل لاعب برتغالي في كل العصور واحتل المركز السابع في قائمة الاتحاد الدولي للعبة لأفضل اللاعبين في كل العصور.