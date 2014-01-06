Rihanna تصفف شعر العارضة الأكثر بحثا على جوجل

لا تتوقّف النجمة العالمية Rihanna عن مفاجأتنا بمواهب جديدة، فبعد الغناء والرقص وتصميم الأزياء، ظهرت ليلة رأس السنة مواهب جديدة لـ Rihanna وهي تزيين الشعر والطبخ .

وخلال التحضير لحفلة رأس السنة قامت Rihanna بتزيين شعر العارضة الشهيرة، التي انتخبت الأكثر بحثاً على جوجل، Cara Delevingne لتتوجها بعدها سوياً لحفلة رأس السنة في نيويورك .

Rihanna نشرت صورة على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" تظهر فيها وهي تصفف شعر العارضة Cara التي كانت جالسة وعلى ثقة بموهبة Rihanna ، إضافة الى صورة لها وهي تساعد وتشرف على تحضير الطعام لتناول العشاء مع أصدقائها في منزلها قبل التوجه الى الحفل.

كما نشرت Rihanna مجموعة من الصور لها أثناء تحضير نفسها للحفل وأثناء وصولها .

يذكر ان Rihanna لم تغن أو تحيي أي حفل بل احتفلت بليلة رأس السنة مع أصدقائها في الملهى الليلي 40/40 الذي يمتلكه النجم Jay z في مانهاتن .

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