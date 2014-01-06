ملحم بركات لنجوى كرم: شو هالكذبة؟

بعد أن تردد في الإعلام أن هناك من تدخّل للمصالحة بين الموسيقار ملحم بركات والفنانة نجوى كرم، اتصلنا بالموسيقار لاستيضاح صحّة هذا الخبر وكانت هذه الدردشة معه:

هل صحيح أنّه تجري مفاوضات لمصالحتك مع نجوى كرم؟

لا أريد التحدث في الموضوع.

حسناً ولكن هل أنت مستعد للمصالحة؟

لا تعليق.. قلت لك لن أتحدث في هذا الموضوع.

ولكن يبدو وكأن نجوى كرم وعائلتها يتهمونك بأنك اخذت من نجوى مبلغاً كبيراً هو 400 الف دولار واشتريت بيوتاً في أميركا ولكنك لم تردّه لها، كما أشاروا إلى أنّه لا توجد مستندات تؤكد انها أعطتك المال؟

هل سمعت أحداً يعطي مبلغ 400 ألف دولار بدون مستند "شو الكذبة"! انا أخاف أن أعطي إبني مبلغ 10 آلاف دولار لكي يعطيها لوالدته.

أشرت إلى أنّ نقولا كان معه رجال مسلحون وهجموا عليك؟

لا تكملي توجد كاميرات مراقبة في بيتي وهي أصبحت في مكان ما.

هل تقدّمت بدعوى قضائيّة ضد نقولا كرم؟

أنا لم أفعل ذلك حتى الآن، بل هم رفعوا دعوى عليّ.

ما مضمون الدعوى؟

لا أعرف. قالوا لي نقولا رفع دعوى."شو دخلو"، لننتظر لكي نعرف ما هو مضمون الدعوى.

هل تتوقع أن يتهمونك بالسرقة والنصب؟

"شو سرقة... ليش في سرقة انا وياها.. ما في سرقة انا وياها، كله كلام فارغ، هي تحدثت عن مبلغ 400 ألف دولار ذلك لكي تمرّر تهجم أخيها عليّ. نجوى لها في ذمتي مبلغ 20 ألف دولار وهي تكاليف الرحلة التي قمنا بها قبل سنتين إلى أميركا. أنا ونجوى سافرنا مرتين إلى اميركا وكانت نجوى تتكفل بدفع تكاليف الفندق والتأشيرات وبطاقات السفر، وعندما كنا نعود الى بيروت كنت أعيد لها المال، ولكن خلال الرحلة الثانية اختلفنا على متن الطائرة حتى أنّنا لم نودّع بعضنا، وأنا حاولت الاتصال بها أكثر من مرّة، لكنها لم ترد على اتصالاتي، ولذلك لا يوجد لها في ذمتي أكثر من 20 الف دولار.

هل تدخل السياسيون لتقريب وجهات النظر بينك وبين نجوى؟

هم تدخلوا لكي لا يتأثر نقولا شقيق نجوى كرم. هناك ضغوط قوية جداً وأنا أشكر كل السياسيين الذين تدخلوا في الموضوع، لكنّي أتمنّى عليهم أن يهتموا بوضع البلد قبل الاهتمام بهذه المشكلة.

هل يقولون لك إنهم لا يريدون أن يسجن نقولا كرم؟

لا أعرف شيئاً.

ماذا تريد أن تقول لنجوى كرم؟

لا شيء.

ولـ نقولا كرم؟

ما رح إحكي شي.

ماذا تقول لهذا الزمن؟

تباً لهذا الزمن.

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