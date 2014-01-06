السلطان سليمان خائف على والدته

التقطت صحافة الباباراتزي بالصدفة قبل أيام، الممثل التركي خالد آرجنش الشهير بالسلطان سليمان، وهو برفقة والدته المسنة المريضة حيث كان يرافقها إلى مستشفى "شيشلي ميموريال" في اسطنبول.

وبعد التحرّي عرف من التقارير الطبية أنها تعاني من ورم وعائي منذ فترة طويلة.

وقد رافقها خالد لإجراء فحوصاتها الطبية الدورية المعتادة وظل بجانبها طوال الوقت، ولم يفارقها لحظة واحدة خلال إجراءها كامل فحوصاتها الطبية والمخبرية.

ويقوم خالد أرجنش مرة كل أسبوع بأخذ والدته بنفسه إلى المستشفى منذ أصابتها بالمرض، وهو يخشى تدهور صحتها لهذا يحرص على الإشراف على علاجها وعلى إجراء فحوصاتها الروتينية بنفسه مع أطبائها المتابعين لحالتها.

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