نبات استوائى يستخدم كمادة لطلاء دواخل المستلزمات الطبية

ألهم نبات استوائى آكل للحوم، العلماء من جامعة هارفارد لتصنيع مادة يمكن طلاؤها على دواخل المستلزمات الطبية مثل القسطرة وأجهزة نقل الدم، حيث يمكنها أن تحسن من وظائفها.

النبات الاستوائى العجيب أوراقه تشبه الجرة وتحاصر الحشرات والحيوانات الصغيرة داخلها، حيث إن لديها سطحا زلقا جدا يمنع هروب الفرائس، هذا السطح الداخلى له خصائص مميزة حيث يمكنه صد السوائل والملوثات، كما أنه زلق جدا وله خاصية الالتئام الذاتى.

يقول العلماء إن هذه المادة ستفيد كثيرا، حيث إنها توفر سطحا فائق الانزلاقية يمكنه أن يسهل مرور السوائل عبره بأقل قدر من التلوث وبأقصى سرعة، وإن تطبيق هذه المادة بسيط التكاليف، ويتم إدخالها عن طريق ضخها داخل الأنبوب المطلوب، كما لها العديد من المزايا أثبتتها معمليا كقدرتها على تسهيل انزلاق كافة السوائل، مهما كانت سواء دم أو مياه أو غيرها، و لا تلتصق بالجليد كما أن خصائصها تلك تكون متوفرة حتى تحت ضغط على يبلغ 680 ضغط جوى.

وكما نشرت ميديكال نيوز توداى، أن دكتور ديفيد براون قائد الفريق أخبر أن هذه المادة تعوض نقص تلك الخصائص فى المواد التى تستخدم حاليا، حيث إن بعضها يتلوث كما أن تلك الملوثات تتسبب فى تكسيره وعدم ثباته وهذه هى الفائدة الأكبر من تلك المادة.

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