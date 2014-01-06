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تدافع داخل مسجد صيني يسفر عن مقتل 14 مصلي

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تدافع داخل مسجد صيني يسفر عن مقتل 14 مصلي تدافع داخل مسجد صيني يسفر عن مقتل 14 مصلي

لقي14 شخصًا مصرعهم ، بينهم أطفال وذلك خلال تدافع داخل مسجد بمنطقة “نينجشيا” شمال الصين، وفق ما أفادت وسائل الإعلام الصينية الرسمية اليوم الإثنين.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة نقلاً عن السلطات المحلية أن التدافع الذي أوقع أيضًا عشرة جرحى حصل ظهر الأحد خلال مراسم تأبين أحد المرجعيات الدينية بالمنطقة.

وتم نقل الجرحى، وأربعة منهم في حال حرجة، إلى المستشفى للمعالجة بحسب الوكالة، وبحسب شهود عيان فإن التدافع حصل خلال توزيع طعام لمناسبة مراسم التأبين.

وأظهرت صورة منشورة على موقع إخباري جثث ستة أشخاص ملقاة على الأرض في قاعة غير محددة. ومن بين هؤلاء ثلاثة أطفال على الأقل يرتدون ملابس بألوان زاهية.

أ ف ب

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