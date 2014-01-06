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ربع عدد المصابين بالحصويات المرارية يعيشون طبيعيا

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ربع عدد المصابين بالحصويات المرارية يعيشون طبيعيا ربع عدد المصابين بالحصويات المرارية يعيشون طبيعيا

كثير منا يعانى من الحصويات المرارية بدون أن يدرى وحينما يعرف أنه مريض بالحصويات المرارية، فإن أول شىء يخطر على البال، هل لا بد من تدخل جراحى؟ وهل هذا التدخل منظار أم جراحة؟.

وقد أشارت الدكتورة منى محمد ثابت أستاذ أمراض الباطنية فى قصر العينى، أن من أهم أعراض الحصويات المرارية الأم فى الجانب الأيمن من البطن وذلك لتناول الطعام الدسم وبذلك تتأثر المرارة.

وأضافت منى أنه فى حال الحصويات المرارية الصغيرة لابد من التدخل الجراحى لأن هذه الحصويات قد تؤثر على حياة الشخص.

وأشارت ثابت أن من أهم أسباب الحصويات المرارية، ارتفاع فى الدم (الكولسترول) وأمراض تكثير كرات الدم الحمراء وأكدت على علاج هذه الأمراض قبل التدخل الجراحى.

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