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حصرياً"سيِّدتي" تكشف أسرار "الجنادرية 2014"

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حصرياً"سيِّدتي" تكشف أسرار "الجنادرية 2014" حصرياً"سيِّدتي" تكشف أسرار "الجنادرية 2014"

تنفرد "سيِّدتي" بشكل خاص وحصري بكشف أسرار أوبريت "الجنادرية 2014" لأول مرة في الإعلام، هذا العمل الفني الكبير الذي تجري خلال هذه الأيام التحضيرات الفنية لتنفيذه، حيث سيعرض في افتتاح فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 2014" في نسخته الـ29، والذي سيقام في العاصمة الرياض خلال شهر مارس المقبل.
وتستضيف "سيِّدتي" في لقاء خاص وحصري نجوم أوبريت "الجنادرية 2014"، وهم: المطرب ماجد المهندس، والملحن ناصر الصالح، والشاعر عبدالله أبو راس، صناع "الجنادرية 29".

أوبريت الجنادرية في نسخته التاسعة والعشرون، من كلمات الشاعر عبدالله أبو راس لأول مرة بالجنادرية، وألحان الملحن ناصر الصالح، وإشراف فني على كامل العمل من الناحية الموسيقية للفنان ماجد المهندس، وغناء كل من: محمد عبده، وراشد الماجد، وماجد المهندس، وعبدالمجيد عبدالله.
وخلال هذا الحوار يكشف النجوم الثلاثة الكثير من التفاصيل حول الأوبريت، ولوحاته الغنائية، وأسرار التجديد في الشكل والمضمون، وكيف يسير العمل في تنفيذ الأوبريت، وما طبيعة العلاقة والتعامل بينهم، وأين تقام البروفات والاجتماعات الفنية بينهم، وأين سيتم تسجيل الأوبريت، وغيرها من الأسرار التي يمكنكم متابعتها في العدد القادم من مجلة "سيِّدتي".

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سيدتي

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