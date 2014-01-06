كيرى: السعودية تؤيد الجهود الأمريكية لإحلال السلام فى الشرق الأوسط

قال وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، مساء أمس الأحد، إن المملكة العربية السعودية أعربت عن تأييدها "الحماسى" للجهود الحالية من أجل التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأدلى الوزير الأمريكى بهذا التصريح قبيل مغادرته الرياض بعد محادثات أجراها مع العاهل السعودى الملك عبد الله بن عبد العزيز، وفقاً لما ذكرته وزارة الخارجية الأمريكية.

وقال كيرى، إن المبادرة العربية للسلام التى طرحها الملك عبد الله فى عام 2002 "أصبحت جزءاً من الإطار الكلى للجهود المبذولة لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل وفق مبادئ الشرعية الدولية وقراراتها، ومبدأ الأرض مقابل السلام"، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.

ووجه كيرى الشكر للعاهل السعودى "لتأييده الحماسى للجهود التى تبذل فيما يتعلق بعملية السلام والجهود الساعية لإنهاء النزاع الفلسطينى الإسرائيلى".

ونوه وزير الخارجية السعودى الأمير سعود الفيصل، فى المؤتمر الصحفى المشترك مع نظيره الأمريكى، بالعلاقات القوية بين البلدين، مشيراً إلى أن الاجتماع "المميز والسلس" الذى استمر لثلاث ساعات "يدحض التحليلات والتعليقات والتسريبات التى أسهبت مؤخرًا فى الحديث عن العلاقات السعودية الأمريكية، وذهبت إلى حد وصفها بالتدهور ومرورها بالمرحلة الحرجة والدراماتيكية".

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