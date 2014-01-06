الاستهلاك المفرط للكحول سبب رئيسى للوفاة

يسأل سائل.. هل يوجد مخاطر ومشاكل غير طبية لإدمان الخمور؟ ويجيب الدكتور غريب فاوى محمد أستاذ ورئيس قسم المخ والأعصاب كلية طب سوهاج عضو الأكاديمية الأمريكية للأعصاب، عضو الجمعية الدولية للسكتة الدماغية، ورئيس شعبة الوقاية والعناية بالمخ والأعصاب بالجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة الأعصاب، على هذا السؤال.. بـ"نعم يوجد مشاكل غير طبية لإدمان الخمور". مؤكدا كلامه بأنه يوجد بعض النقاط التى تثبت وجود مشاكل غير طبية لإدمان الخمور، وهى كالآتى:

أولا: وفيات متعلقة بشرب الكحول.. فإن الاستهلاك الأكثر من اللازم للكحول أحد الأسباب التى تؤدى إلى الوفاة، ففى إحدى الدراسات ارتبط 1 من كل 25 حالة وفاة إلى شرب الكحول وارتبطت نسبة 5% من حالات العجز أيضا إلى شرب الكحول.

ثانيا: الاستهلاك المفرط للكحول فى روسيا خاصة من قبل الرجال كان له سبب فى أكثر من نصف الوفيات فى الأعمار ما بين 15 -54 سنة.

ثالثا: فى إنجلترا كانت نتيجة الوفاة بسبب الكحول حسب التصنيف الدولى للأمراض كالآتى.. ففى عام 2007 كان عدد الوفيات المتعلقة بالكحول 8724 حالة وكان هذا أكثر من نصف العدد المسجل عام 1991 الذى كان 4144 حالة، فلقد وجد أن معدل الوفيات المتعلقة بالكحول كان 13.3 لكل 100000 فى 2007 مقارنة بـ6.9 لكل 100000فى 1991.

رابعا: فى أسكتلندا مؤسسة الصحة العامة نسبت حالة من كل 20 حالة وفاة إلى شرب الكحول، فى عام 2009 وجد أن حوالى 9000 شخص يموتون بأمراض متعلقة بشرب الكحول، وهذا يعد بمثابة ثلاث أضعاف العدد المرصود خلال الـ25 سنة السابقة، و فى دراسة أخرى على مدار 23 سنة أجريت على 12000 طبيب بريطانى تتراوح أعمارهم ما بين 48 -78، وجد أن حوالى 50% من الوفيات فى عينة الأطباء كانت بسبب شرب الكحول.

خامسا: فى الولايات المتحدة الأمريكية كل سنة حوالى 85000 أمريكى يموتون بأسباب متعلقة بالكحول والكحول أيضا مسئول عن نصف حالات وفيات حوادث المرور فى الولايات المتحدة، ووجد أن الكحول كان سببا من أسباب الانفصال والطلاق، سوء الأداء فى العمل والدراسة وأيضا ارتفاع نسب القتل والانتحار، وفى عام 2005 وجد حوالى 1.6 مليون حالة علاج داخل المستشفيات وحوالى 4 ملايين غرفة طوارئ لحالات متعلقة بالكحول.

سادسا: فى إيطاليا يبقى استهلاك الكحول مشكلة صحية عامة ورئيسية، حوالى 68,000 و42,000 حالة وفاة نسبت إلى استهلاك الكحول فى 1983 وفى 1996 على التوالى، وحتى استهلاك الكميات الخفيفة من الكحول (25 جراما يوميا) أو أقل كان السبب فى 30% من الوفيات فى النساء.

للمزيد من أخبار صحة وطب..

طبيب نفسى: كثرة توبيخ الطفل تزيد من عدائيته للمجتمع

ضيق فتحة المهبل لا يؤثر على فرص حدوث الحمل

أسباب تكون الجلد الزائد حول الأظافر "الودنة".. وكيفية التخلص منه