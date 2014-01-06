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اختطاف نجل رئيس تحرير صحيفة "الكلمة" ببنغازى الليبية

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اختطاف نجل رئيس تحرير صحيفة "الكلمة" ببنغازى الليبية اختطاف نجل رئيس تحرير صحيفة "الكلمة" ببنغازى الليبية

اختطف مجهولون، أمس الأحد، نجل رئيس تحرير صحيفة "الكلمة" ببنغازى رضوان محمد المزوغى، من أمام منزل أسرته بمنطقة "الصابرى" ببنغازى.

وقال محمد المزوغى والد الطفل المخطوف لوكالة الأنباء الليبية: "إن أربعة أشخاص ملثمين اختطفوا نجله البالغ من العمر ست سنوات من أمام المنزل، عندما كان يلعب مع أقرانه".

وأضاف "المزوغى" أن اختطاف نجله جاء بعد عدة رسائل تهديد تلقاها من مجهولين على خلفية ترؤسه لإدارة تحرير صحيفة "الكلمة"، التى قال إنه يعمل من خلالها على نشر الحقائق للمواطن الليبى، مشيرًا إلى أنه حرر محضرًا بالواقعة لدى الجهات الأمنية المختصة.

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