اختطاف نجل رئيس تحرير صحيفة "الكلمة" ببنغازى الليبية

اختطف مجهولون، أمس الأحد، نجل رئيس تحرير صحيفة "الكلمة" ببنغازى رضوان محمد المزوغى، من أمام منزل أسرته بمنطقة "الصابرى" ببنغازى.

وقال محمد المزوغى والد الطفل المخطوف لوكالة الأنباء الليبية: "إن أربعة أشخاص ملثمين اختطفوا نجله البالغ من العمر ست سنوات من أمام المنزل، عندما كان يلعب مع أقرانه".

وأضاف "المزوغى" أن اختطاف نجله جاء بعد عدة رسائل تهديد تلقاها من مجهولين على خلفية ترؤسه لإدارة تحرير صحيفة "الكلمة"، التى قال إنه يعمل من خلالها على نشر الحقائق للمواطن الليبى، مشيرًا إلى أنه حرر محضرًا بالواقعة لدى الجهات الأمنية المختصة.

للمزيد من الأخبار العربية...

>"سعود الفيصل" يؤكد قوة ومتانة العلاقات السعودية الأمريكية

"النجيفى" يبحث سبل تقديم مساعدات لأهالى "الأنبار" بالعراق

ارتفاع حصيلة تصادم حافلة وشاحنة بالجزائر لـ11 قتيلا و28 جريحا

"الجبهة الإسلامية" السورية المعارضة تعلن المشاركة فى القتال ضد "داعش"