اليوم.. مؤتمر لـ"الصيادلة" حول إضراب أعضائها الجزئى

تنظم النقابة العامة للصيادلة،اليوم الاثنين، مؤتمراً صحفياً، بدار الحكمة، حول الإضراب الجزئى للصيادلة الحكوميين، المقرر يوم الأربعاء المقبل، فى مستشفيات وزارة الصحة، احتجاجاً على عدم تطبيق مشروع الكادر الأصلى.

وأكدت نقابة الصيادلة، فى بيان لها، أمس الأحد، أن الإضراب فى الوقت الحالى سيكون جزئياً ولن يشمل أى طوارئ أو رعاية مركزة أو مركز غسيل كلوى أو عمليات طارئة، حفاظاً على صحة المريض المصرى.

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