أخبار عاجلة

4 زعماء عرب يستمعون إلى هؤلاء المطربين: أحدهم يفضل الأغاني الإسرائيلية -
أستراليا تحذر.. أسماك قرش في الشوارع -
بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني! -
"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

اليوم.. مؤتمر لـ"الصيادلة" حول إضراب أعضائها الجزئى

Google+ Print
اليوم.. مؤتمر لـ"الصيادلة" حول إضراب أعضائها الجزئى اليوم.. مؤتمر لـ"الصيادلة" حول إضراب أعضائها الجزئى

تنظم النقابة العامة للصيادلة،اليوم الاثنين، مؤتمراً صحفياً، بدار الحكمة، حول الإضراب الجزئى للصيادلة الحكوميين، المقرر يوم الأربعاء المقبل، فى مستشفيات وزارة الصحة، احتجاجاً على عدم تطبيق مشروع الكادر الأصلى.

وأكدت نقابة الصيادلة، فى بيان لها، أمس الأحد، أن الإضراب فى الوقت الحالى سيكون جزئياً ولن يشمل أى طوارئ أو رعاية مركزة أو مركز غسيل كلوى أو عمليات طارئة، حفاظاً على صحة المريض المصرى.

للمزيد من تقارير مصرية..
>مصدر قضائى: لم يحقق بعد مع النشطاء بشأن اقتحام مقرات أمن الدولة

وزير التعليم: "الرقابة المالية" استعادت حسابات مدارس الإخوان المصفرة

وزيرة الصحة: راتب الطبيب حديث التخرج 1735جنيها بعد تطبيق الكادر

أحمد بان: زيارة الرئيس للكاتدرائية خطوة رائعة من رئيس يدرك مسئولياته

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365