وزارة الإسكان: 25 محافظة بدأت فى تنفيذ 75 ألف وحدة سكنية

كشفت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان بوزارة الإسكان، أن هناك 25 محافظة بدأت بالفعل فى تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الإسكان الاجتماعى، والذى تم إسناده لمديرات الإسكان الاجتماعى بالمحافظات، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية تتضمن تنفيذ عدد 75 ألف وحدة سكنية.

> وأضافت، لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة صرفت مبلغ 500 لكل محافظة، بإجمالى 12.5 مليون، وذلك لعمل الجسات المبدئية وأعمال الحفر.

وأوضحت نفيسة هاشم أنه تم البدء أيضا فى دراسة تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع الإسكان الاجتماعى، والتى من المقرر أن تبدأ فى يونيو 2014، مؤكدة أنه لم تحدد عدد الوحدات التى من المقرر إنشاؤها فى المرحلة الثالثة.

وأشارت إلى أن إجمالى ما سيتم تنفيذه من الوحدات السكنية فى المرحلة العاجلة، والمرحلة الثانية 125 ألف وحدة سكنية، بجانب 50 ألف وحدة جارى تنفيذها.

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