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الهيئة القبطية الأمريكية تدشن حملة "نعم للدستور لا للإرهاب" بنيويورك

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الهيئة القبطية الأمريكية تدشن حملة "نعم للدستور لا للإرهاب" بنيويورك الهيئة القبطية الأمريكية تدشن حملة "نعم للدستور لا للإرهاب" بنيويورك

أطلقت الهيئة القبطية الأمريكية، بالتنسيق مع القنصلية المصرية بنيويورك والمراكز الإسلامية والهيئات وممثلى الأحزاب المصرية، وجميع النشطاء بأمريكا، حملة للتصويت فى الاستفتاء على الدستور بـ"نعم".

وأشار منير داود، رئيس الهيئة القبطية الأمريكية لـ"اليوم السابع"، إلى أن الدستور الجديد يضمن كل حقوق المصريين وتحقيق الأمن والعدالة والمساواة بين أفراد الشعب المصرى للدستور، والذى شارك فيه كل فئات وأطياف المجتمع المصرى.

وصرح "داود" أن الهيئة ستقدم كل الإمكانيات والاستعدادات اللازمة من أجل نقل المواطنين المصريين إلى القنصلية العامة بنيويورك صباح يوم الأربعاء 8 يناير الجارى من 9 صباحا وإلى 9 مساء، مع توفير كل الخدمات المتاحة من الهيئة لإتمام عملية الاستفتاء على الدستور بـ"نعم".

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