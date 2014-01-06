الهيئة القبطية الأمريكية تدشن حملة "نعم للدستور لا للإرهاب" بنيويورك

أطلقت الهيئة القبطية الأمريكية، بالتنسيق مع القنصلية المصرية بنيويورك والمراكز الإسلامية والهيئات وممثلى الأحزاب المصرية، وجميع النشطاء بأمريكا، حملة للتصويت فى الاستفتاء على الدستور بـ"نعم".

وأشار منير داود، رئيس الهيئة القبطية الأمريكية لـ"اليوم السابع"، إلى أن الدستور الجديد يضمن كل حقوق المصريين وتحقيق الأمن والعدالة والمساواة بين أفراد الشعب المصرى للدستور، والذى شارك فيه كل فئات وأطياف المجتمع المصرى.

وصرح "داود" أن الهيئة ستقدم كل الإمكانيات والاستعدادات اللازمة من أجل نقل المواطنين المصريين إلى القنصلية العامة بنيويورك صباح يوم الأربعاء 8 يناير الجارى من 9 صباحا وإلى 9 مساء، مع توفير كل الخدمات المتاحة من الهيئة لإتمام عملية الاستفتاء على الدستور بـ"نعم".

للمزيد من تقارير مصرية..

>مصدر قضائى: لم يحقق بعد مع النشطاء بشأن اقتحام مقرات أمن الدولة

وزير التعليم: "الرقابة المالية" استعادت حسابات مدارس الإخوان المصفرة

وزيرة الصحة: راتب الطبيب حديث التخرج 1735جنيها بعد تطبيق الكادر

أحمد بان: زيارة الرئيس للكاتدرائية خطوة رائعة من رئيس يدرك مسئولياته

>