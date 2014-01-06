اليوم.. "زراعة القاهرة" تعقد ندوة حول مستقبل الزراعة فى مصر

تعقد كلية الزراعة، اليوم الاثنين، ندوة بعنوان "النانو تكنولوجى ومستقبل الزراعة فى مصر"، التى يحاضرها الدكتور مصطفى السيد رئيس مركز أطياف الليزر بمعهد جورجيا للعلوم والتكنولوجيا.

يحضر الندوة د. جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، د.عز الدين أبو ستيت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، د. رمزى إستينو وزير الدولة للبحث العلمى، د. محمد يسرى هاشم عميد كلية الزراعة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس المهتمين بمجال النانو تكنولوجى وعلاقته بالزراعة.

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