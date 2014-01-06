ضيق فتحة المهبل لا يؤثر على فرص حدوث الحمل

تعانى المرأة فى بداية الزواج من بعض المشاكل المتمثلة فى ضيق فتحة المهبل، ومع الممارسة الجنسية المستمرة تتسع فتحة المهبل، إلا أنه فى الفترة الأولى للممارسة، تشعر المرأة ببعض الألم، لذا ينصح الأطباء باستخدام الكريمات المرطبة، فتلك الدهانات المختلفة تقلل من شعورها بالألم عند دخول العضو الذكرى، وهذا لن يؤثر على دخول الحيوانات المنوية.

يوضح الدكتور جورج يواقيم، استشارى أمراض النساء والتوليد، قائلا، طالما حدث القذف، فإن الحيوانات المنوية تكون داخل المهبل، وبالتالى تتم عملية التلقيح، لذا لابد من المتابعة عند الطبيب إذا استمرت مشاكل المهبل، لأن ضيق فتحة المهبل ربما تكون السبب فيها مشاكل متعلقة بعنق الرحم، فالجنين لا يتأثر بضيق فتحة المهبل، فعندما يتم التلقيح يتكون الجنين من خلية واحدة نصفها من الرجل والنصف الآخر من المرأة، وبعد حدوث المعاشرة الجنسية، يتم تخصيب البويضة من قبل الحيوانات المنوية، التى تتجه بعد ذلك لتجويف الرحم فتنغرس بجداره الداخلى، لتكون الجنين، من الطبيعى جدا وجود آلام خفيفة فى منطقة المهبل بعد عملية الجماع وخصوصا فى بداية الزواج.

ولتقليل آلام المهبل عند الجماع يمكن اللجوء للماء الدافئ، حتى يتم غسل تلك المنطقة به، مع دهنها بعد ذلك بزيت الزيتون، فذلك من شأنه أن يقلل التهابات تلك المنطقة، لذا لا داعى للقلق فضيق المهبل لن يؤثر على فرصتك بالحمل.

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