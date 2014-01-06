استشارى نفسى: المخدرات تغير الصفات الوراثية للمدمن

الإدمان من العادات التى قد تدمر الإنسان، فبالإضافة إلى أنه يسبب مشكلات اجتماعية ونفسية وبدنية، إلا أنه يسبب مشكلات على الأثر البعيد للإنسان.

قال الدكتور أحمد هارون، استشارى العلاج النفسى وعلاج الإدمان، إن الإدمان له العديد من الآثار السلبية على صحة الإنسان، مثل التأثيرات الفسيولوجية على الجسم، والتى تحدث من خلال تدمير خلايا الجسم العصبية والناتجة عن تناول المواد المخدرة وعقاقير الهلوسة لفترات طويلة.

وتابع دكتور هارون أن أثر تلك العقاقير لا يتوقف فقط على الأثر الفسيولوجى أو الاجتماعى فقط، فقد أثبتت بعض الدراسات أن إدمان العقاقير والمخدرات يؤدى إلى حدوث اضطرابات بالكروموسمات، والتى تحمل الصفات الوراثية والتى ينقلها الأب إلى أبنائه.

وأضاف دكتور هارون أن تلك الاضطرابات قد تؤدى إلى وجود عيوب خلقية للأطفال، فقد وجد أن الآباء أو الأمهات الذين سبق لهم المرور بمرحلة الإدمان قد أصيب أطفالهن بعيوب، أو تخلف عقلى مقارنة بالأشخاص الطبيعيين.

وأشار إلى أن إدمان المخدرات أو عقاقير الهلوسة قد تكون السبب فى زيادة الإصابات بحوادث السير وحوادث السيارات، بالإضافة إلى زيادة جرائم القتل والعنف والسرقة من أجل الحصول على المال الكافى للحصول على جرعة مخدرة، كما زادت حالات الانتحار بين الشباب بعد أن تحطمت العلاقات الأسرية والزوجية بينهم، وبما أن هذه العقاقير عادة ما تكون عالية السعر، فيلجأ المدمن إلى السرقة والنهب حتى يحصل على المال ليشترى به هذه المهلكات.

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