انهيار جزئى لجسر في الإسكندرية يوقف محطة مياه شرب دون خسائر في الأرواح

تعرض جزء من الجسر الواقع بين مصرف تعمير الصحاري وترعة دليل مريوط بمحافظة الإسكندرية للانهيار؛ ما أدى إلى توقف محطة مياه الشرب عن العمل نتيجة زيادة ملوحة الماء، دون خسائر في الأرواح.

توجه اللواء طارق المهدي، محافظ الإسكندرية، إلى موقع الحدث مع جميع القيادات من الجهات المعنية مثل الري، والصرف الصحي، ومياه الشرب، وأهالي العامرية، الذين قدموا العون الحقيقي بالمساعدة والمعدات بالإضافة لمعدات الإغاثة بالمحافظة.

وأدى انهيار الجسر إلى زيادة نسبة الملوحة بالمياه الواصلة لترعة مريوط؛ مما أدى لتوقف محطة مياه الشرب عن العمل نتجة زيادة ملوحة الماء.

وجار الآن عمل تحويل مسار مياه المصرف بعيدا عن نقطة الانهيار لاستعادة كفاءة الجسر بعد تحويل مساره، ولم تسجل أي حالات إصابات أو خسائر في اﻷرواح أو الممتلكات الخاصة.