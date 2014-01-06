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"أكاديمية المعلمين": شكاوى تزوير الـ"ICDL" لن تعطل تثبيت "المساعدين"

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"أكاديمية المعلمين": شكاوى تزوير الـ"ICDL" لن تعطل تثبيت "المساعدين" "أكاديمية المعلمين": شكاوى تزوير الـ"ICDL" لن تعطل تثبيت "المساعدين"

أكد الدكتور رمضان محمد رمضان، مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، أن وجود بعض حالات التزوير فى شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلى (ICDL) من قبل بعض المعلمين بالمحافظات، لن يعطل إجراءات تثبيت المعلمين المساعدين المتعاقدين حتى 31 ديسمبر 2011، خلال الشهر الجارى، إلا لمن يثبت وجود خطأ بشهادته.

وأوضح رمضان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أمس الأحد, أن الأكاديمية خاطبت فروعها بالمحافظات، لتوخى الحذر من وجود شهادات مزوره، عقب تقدم عدد من المعلمين بشكاوى إلى وزارة التربية والتعليم، تفيد أن بعض المعلمين يحصلون على الشهادات مقابل مبالغ مادية دون تلقى التدريبات الخاصة بها، لافتا إلى أن الوزارة كونت لجنة من التوجيه المالى والإدارى للتحقق من صحة الأمر.

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