وزير الصحة يوقع على تأمين خدمات الغسيل الكلوي بتكلفة 980 مليون ريال

وقع وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس بمكتبه بديوان الوزارة الجزء الأول من عقد مشروع تأمين الغسيل الكلوي بنوعيه الدموي والبريتوني للمرضى الكبار والصغار الذين يتلقون الرعاية الصحية بمراكز ووحدات الغسيل الكلوي بوزارة الصحة كعلاج تعويضي للمرضى المصابين بالفشل الكلوي المزمن بخدمة علاجية عالية الجودة وذلك مع شركة ديافيرم الالمانية.

وثمن وزير الصحة دعم خادم الحرمين الشريفين "أيده الله" واهتمامه المتواصل بالخدمات الصحية ودعوة الشركات العالمية الأم لتقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين في كل مناطق ومحافظات المملكة، معرباً عن عظيم شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين لحرصه الدائم على صحة أبنائه المواطنين والتعاقد مع أكبر الشركات العالمية المتخصصة في رعاية مرضى الفشل الكلوي.

وقال "الربيعة" في تصريحات صحافية عقب توقيع العقد انه تم دعوة ست شركات عالمية من ثلاث دول هي امريكا وألمانيا والسويد، حيث تم ترسية المشروع مع الشركة الالمانية ديافيرم بقيمة 980 مليون ريال.

وأشار الربيعة إلى أن مقدم الخدمة سيقوم بإنشاء واستئجار مراكز للغسيل الكلوي موزعة على المناطق والمحافظات وتوفير جميع الأدوات اللازمة من تأثيث وتجهيز وتزويدها بالمعدات والمستهلكات والطاقم الطبي المتكامل وفقا للمعايير والجودة الفائقة لتقديم أفضل طرق العلاج الفعالة والمتميزة، حيث يبلغ نصيب هذه الشركة 93 موقعاً.

وبين الربيعة أن المشروع سينفذ لمدة خمس سنوات ويستهدف 10 الآف مريض بالغسيل الكلوي وينفذ على ثلاث مراحل رئيسية بحيث لا يتم الانتقال إلى المراحل التالية إلا بعد استكمال جميع مؤشرات النجاح والتي تشمل التقييم السريري والمخبري ورضا المريض والاعتلالات والوفيات.

ولفت إلى أن المرحلة الأولى مدتها 24 شهرا حيث سيتم فيها التركيز على المدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية والتي يوجد بها مراكز رئيسية للغسيل الكلوي، في حين أن المرحلة الثانية ومدتها 12 شهرا يتم فيها تقديم الخدمة للمدن المتوسطة وتكملة ما تبقى من المدن الرئيسية، والمرحلة الثالثة ومدتها ستة اشهر يتم تقديم الخدمة لبقية المدن والمراكز الطرفية بالمملكة.

من جانبه أشاد المدير التنفيذي لشركة ديافيرم الالمانية السيد داق انديرسون بخطوة وزارة الصحة وتقديم خدمات الرعاية الصحية لمرضى الفشل الكلوي عبر شركة عالمية ومتخصصة وتملك خبرات واسعة في هذا المجال.

وقال إن الشركة سوف تبدأ عملها في مطلع شهر مايو المقبل بتشغيل أول مركز وإكمال المراحل بشكل تدريجي من طواقم طبية وفنية وإدارية.

وأوضح انديرسون أن شركته ستقدم الخدمة لنحو 50% من مرضى الغسيل الكلوي بالمملكة في المرحلة الأولى وستكون عدد العيادات وفق الاحتياج لكل مدينة.