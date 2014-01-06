"خبير عسكري": الجيش المصري أهدافه لم تتغير.. وتنوع الاعتماد على الدول يخدم الأمن القومي

كتب : محمد شريف منذ 6 دقائق

أكد اللواء أحمد عبدالحليم، الخبير العسكري، أن الغرب لا يريد السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، لأنهم يرون أن امتلاك إيران لسلاح نووي من الممكن أن يخلق 6 دول أخرى في الشرق الأوسط تمتلك سلاحًا نوويًا.

وأوضح عبدالحليم، خلال استضافته في برنامج "بهدوء"، الذي يقدمه الإعلامي عماد أديب، أن الأهداف الرئيسية للجيش المصري لم تتغير، ولكن المتغيرات التي يشهدها الشرق الأوسط، تفرض على القوات المسلحة مواكبة هذه المتغيرات، فيعمل الجيش على عقد بعض الاتفاقيات العسكرية مع بعض الدول، وإجراء العديد من المناورات العسكرية.

وتابع: "التحالفات بين الدول لم تعد تعتمد على دولة واحدة، لأن التنوع الدولي مطلوب لخدمة الأمن القومي".