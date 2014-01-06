أخبار عاجلة

4 زعماء عرب يستمعون إلى هؤلاء المطربين: أحدهم يفضل الأغاني الإسرائيلية -
أستراليا تحذر.. أسماك قرش في الشوارع -
بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني! -
"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

"خبير عسكري": الجيش المصري أهدافه لم تتغير.. وتنوع الاعتماد على الدول يخدم الأمن القومي

Google+ Print
"خبير عسكري": الجيش المصري أهدافه لم تتغير.. وتنوع الاعتماد على الدول يخدم الأمن القومي "خبير عسكري": الجيش المصري أهدافه لم تتغير.. وتنوع الاعتماد على الدول يخدم الأمن القومي

كتب : محمد شريف منذ 6 دقائق

أكد اللواء أحمد عبدالحليم، الخبير العسكري، أن الغرب لا يريد السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، لأنهم يرون أن امتلاك إيران لسلاح نووي من الممكن أن يخلق 6 دول أخرى في الشرق الأوسط تمتلك سلاحًا نوويًا.

وأوضح عبدالحليم، خلال استضافته في برنامج "بهدوء"، الذي يقدمه الإعلامي عماد أديب، أن الأهداف الرئيسية للجيش المصري لم تتغير، ولكن المتغيرات التي يشهدها الشرق الأوسط، تفرض على القوات المسلحة مواكبة هذه المتغيرات، فيعمل الجيش على عقد بعض الاتفاقيات العسكرية مع بعض الدول، وإجراء العديد من المناورات العسكرية.

وتابع: "التحالفات بين الدول لم تعد تعتمد على دولة واحدة، لأن التنوع الدولي مطلوب لخدمة الأمن القومي".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية