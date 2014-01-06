الإفراج عن مدير أمن مدينة الزاوية الليبية بعد احتجازه في طرابلس

أعلنت مصادر أمنية بمدينة الزاوية الليبية، الأحد، الإفراج عن مدير الأمن بالمدينة المقدم علي اللافي بعد احتجازه، لعدة ساعات في العاصمة طرابلس من قبل أحد ضباط الأمن الرئاسي.

وذكر مصدر أمني بمكتب مديرية الأمن بالزاوية في تصريحات صحفية، أن «المقدم علي اللافي تم احتجازه من قبل أحد ضباط الأمن الرئاسي أثناء تواجده بمقر رئاسة الوزراء لحضور اجتماع أمني مع وزارة الداخلية، لأسباب غير معلومة».

وأضاف المصدر أن «(اللافي تم نقله بعد احتجازه إلى أحد الأماكن بمنطقة تاجوراء، إلى أن أفرج عنه بتدخل من وزير الداخلية المكلف وبعض أهالي الزاوية الذين حضروا إلى مقر رئاسة الحكومة وطالبوا بسرعة الإفراج عنه».